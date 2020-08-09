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Iğdır’da bal hasadı başladı.

IĞDIR HABERLERİ  | 09.08.2020 14:30 | Son Güncelleme

Iğdır Arı Yetiştiricileri Birliği ve İl Tarım Orman Müdürlüğünce düzenlenen 2020 yılı Bal Hasadı, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Hamurkesen köyünde başladı.Bal hasadı, Iğdır Valisi, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Müdürü Özkan Yolcu, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, SERKA Koordinatörü Ramazan Mutlu Doğaner, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Binbaşı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Öner, STK Temsilcileri ve kurum amirlerinin katılımları ile törenle yapıldı.Bal sağımı gelen misafirlerle birlikte yapılırken, açıklamada bulunan Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hüccet Şabahat, bu sene düzensiz geçen mevsim nedeniyle çiftçilerin fazla verim alamadığını, ona rağmen memnun kaldıklarını ifade etti.

Iğdır Arı Yetiştiricileri Birliği ve İl Tarım Orman Müdürlüğünce düzenlenen 2020 yılı Bal Hasadı, Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Hamurkesen köyünde başladı.
Bal hasadı, Iğdır Valisi, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Müdürü Özkan Yolcu, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, SERKA Koordinatörü Ramazan Mutlu Doğaner, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Binbaşı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Öner, STK Temsilcileri ve kurum amirlerinin katılımları ile törenle yapıldı.
Bal sağımı gelen misafirlerle birlikte yapılırken, açıklamada bulunan Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hüccet Şabahat, bu sene düzensiz geçen mevsim nedeniyle çiftçilerin fazla verim alamadığını, ona rağmen memnun kaldıklarını ifade etti.

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