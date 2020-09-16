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Iğdır’da balıklar tezgahtaki yerini aldı

IĞDIR HABERLERİ  | 16.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

Balıktaki av yasağının 1 Eylül’de kalkması ile birlikte Iğdır’da balıklar tezgahtaki yerini aldı.Av yasağı dönemini durgun geçiren balıkçılar, sezonun açılması ile birlikte ilk ağlarını 1 Eylül’de attılar.

Iğdır’da balıklar tezgahtaki yerini aldı

Balıktaki av yasağının 1 Eylül’de kalkması ile birlikte Iğdır’da balıklar tezgahtaki yerini aldı.
Av yasağı dönemini durgun geçiren balıkçılar, sezonun açılması ile birlikte ilk ağlarını 1 Eylül’de attılar. Balığın ana merkezi olan Karadeniz’den Türkiye’nin tüm illerine de balık sevkiyatı başladı. "Doğu’nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da da tezgahlarda balıklar yerini aldı. Havaların sıcak olmasına rağmen vatandaşların balığa ilgisi yoğun oldu. Hamsi 25 TL, istavrit 20 TL, çupra 50 TL, levrek 30 TL, alabalık 30 TL’den satılıyor.
Balık işletmecisi Serhat Savaş, Iğdır halkının balığa yeni alıştığını ve yoğun ilgi gösterdiği için zam yapmadıklarını dile getirerek, “Balık sezonunun açılması ile birlikte tezgahlarımızda balıklar yerini aldı. Hamsi, istavrit, palamut ve daha birçok balık çeşidimiz var. Ayrıca ekmek arası balıkta pişiriyoruz. Yeni olduğu için yarım ekmeği 5 TL’ye veriyoruz. Balığa bayağı ilgi var” dedi.

Iğdır’da balıklar tezgahtaki yerini aldı

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Iğdır Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:39
Öğle
12:04
İkindi
15:33
Akşam
18:19
Yatsı
19:38
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