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Iğdır’da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı

IĞDIR HABERLERİ  | 29.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Iğdır’da kurban kesecek vatandaşlar, eski bıçaklarını bilemek için bıçak bileyicilerinin yolunu tuttu.Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır’da da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı.

Iğdır’da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Iğdır’da kurban kesecek vatandaşlar, eski bıçaklarını bilemek için bıçak bileyicilerinin yolunu tuttu.
Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır’da da bıçak bileyicilerinin yorucu mesaisi başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu.
Iğdır Merkez Şube Sokakta bıçak bileyiciliği yapan Mehmet Ali Edemen isimli esnaf, yaklaşan Kurban Bayramının bereketi ile geldiğini ve işlerinin yoğun olduğunu belirtti. Edemen, “Bu mesleğe 14 yaşından başladım. Şu an işlerimiz kurbandan dolayı çok yoğun. Günde birçok bıçak ve balta biletiyoruz. Yarın arife günü 700 ile 1000 bıçak bilemeyi hedefliyoruz.” dedi. Edemen, bıçakları biledikten sonra yağ taşına vurarak, bilemeden sonra bıçağın ucundaki çapak parçalarını alarak, “ Bu bıçağı bilendikten sonra bu ağızdaki çapak ve dövmeleri alıyoruz. Bunları alamadığımız zaman kurbanı kestiğimizde kurban acı çeker. Bundan dolayı bu işlemi yapıyoruz.” dedi.
Bıçaklar 2.5 TL, satır ve balta çeşitleri ise 3.5 TL karşılığında bileniyor.

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