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Iğdır’da dezenfekte işlemleri devam ediyor

IĞDIR HABERLERİ  | 18.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Iğdır’da korona virüs tedbirleri ve salgın riskine karşı çöp konteynerleride dezenfekte edilerek temizlendi.Korona virüs nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, Iğdır’da bulunan konteynerler dezenfekte ediliyor.

Iğdır’da dezenfekte işlemleri devam ediyor

Iğdır’da korona virüs tedbirleri ve salgın riskine karşı çöp konteynerleride dezenfekte edilerek temizlendi.
Korona virüs nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, Iğdır’da bulunan konteynerler dezenfekte ediliyor. Kentte bulunan konteynerler Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak sabunlu suyla yıkama çalışmaları başladı. Konteynerlerin içinde biriken atık sulardan kaynaklı kötü koku ve görüntü kirliliğinin giderilmesi için itfaiye ekipleri çöp konteynerlerini sabunlu suyla yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Iğdır Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:41
Öğle
12:03
İkindi
15:31
Akşam
18:15
Yatsı
19:34
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