Iğdır'da kaçak keklik avına 4 bin 536 lira ceza

Iğdır'da mühre ve tuzak kullanarak kaçak keklik avlayan avcıya 4 bin 536 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu ilçesinde yaptıkları denetimlerde H.F'nin yasal olmayan şekilde avlandığını belirledi.

H.F'nin avlandığı bölgede canlı mühre olarak kullandığı belirlenen 2 keklik ile kekliklerin yakalanması için misina kullanarak yapılmış gizli tuzaklar bulundu.

DKMP ekibi, tuzak ve mühre kullanarak avlandığı belirlenen H.F'ye 2 bin 976 lira idari, 1560 lira da tazminat olmak üzere toplam 4 bin 536 lira ceza uyguladı.

