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Iğdır’da Kurban Bayramı öncesi mangal satışları geriledi

IĞDIR HABERLERİ  | 30.07.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kurban Bayramının yaklaşması ile satışlarının artması beklenilen mangal satışlarından istenilen olmadı.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle mesire ve piknik alanlarında mangal yakmanın yasaklanması üzerine bu yıl mangal satışlarında istenilen olmadı.

Iğdır’da Kurban Bayramı öncesi mangal satışları geriledi

Kurban Bayramının yaklaşması ile satışlarının artması beklenilen mangal satışlarından istenilen olmadı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle mesire ve piknik alanlarında mangal yakmanın yasaklanması üzerine bu yıl mangal satışlarında istenilen olmadı. Kurban Bayramının yaklaşması ile artması beklenilen mangalların satışında düşünülenin tam tersi oldu. Satışlar geriledi, mangallar esnafın elinde kaldı.
Kentte uzun yıllardır mangal satışı yapan Serdar Demir, satışların çok kötü olduğunu esnaf olarak zor durumda olduğunu belirtti. Demir konuşmasında; “Bu yıl hiç işlerimiz yok. İki, üç yıl önce yaptığımız satışın çeyreğini şu an yapamıyoruz. Birçok ürün çeşidimiz var ama satışımız yok. Çok kötü bir durumdayız işlerimiz hiç yok. Dolar ve Eorunun yükselmesi ile sattığımız ürünün yerine yeni ürün de koyamıyoruz” dedi.

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