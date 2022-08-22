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Iğdır'da terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı

22.08.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı

Iğdır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, PKK'ya üye olmak suçundan aranan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A, operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır JASAT jandarma

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