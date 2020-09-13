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Iğdır’da tüm uyarılara rağmen kaldırım işgalleri devam ediyor

IĞDIR HABERLERİ  | 13.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kaldırımları işgal eden esnaflara yaptığı tüm uyarılara rağmen kaldırım işgalleri devam ediyor.Iğdır’da vatandaşların Iğdır Belediyesinden çözümünü istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri için düğmeye basan Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyarmaya devam ediyor.

Iğdır’da tüm uyarılara rağmen kaldırım işgalleri devam ediyor

Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kaldırımları işgal eden esnaflara yaptığı tüm uyarılara rağmen kaldırım işgalleri devam ediyor.
Iğdır’da vatandaşların Iğdır Belediyesinden çözümünü istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri için düğmeye basan Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyarmaya devam ediyor. Belli aralıklarla kapsamlı bir şekilde kaldırım işgali denetimi yapan Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eşyalarını kaldırıma bırakan esnafların eşyalarını içeri almaları için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu. Kaldırımların işgal edilmemesi, kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu da hatırlatan yetkililer, kaldırım işgallerini çözme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

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