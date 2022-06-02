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Iğdır'da yazın ilk günlerinde açan çiçekler doğayı sarı ve mor renkle kapladı

02.06.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da yazın ilk günlerinde açan çiçekler doğayı sarı ve mor renkle kapladı

Iğdır'da, yaz mevsiminin ilk ayı haziranda açan çiçekler doğayı mor ve sarıya bürüdü.

Yurdun, mikroklima özelliği nedeniyle yazları oldukça sıcak geçen kentlerinden olan Iğdır'da yaz mevsiminin ilk ayı haziranda hava sıcaklığı 30 derecenin üstüne çıktı.

İklimi ve coğrafi özellikleriyle birçok sebze ve meyve türünün yetiştiği kent, hava sıcaklıklarının artmasıyla yeşeren doğası ve açan çiçekleriyle de ayrı bir güzellik sunuyor.

Kentte özellikle Tuzluca ilçesi kırsalında ilkbahar ve yaz aylarında birbirinden farklı çiçekler açıyor.

Yazın ilk günlerinin yaşandığı şu sıralar söz konusu ilçe ile şehir merkezi arasındaki yol kenarları ve kırsal kesimlerdeki alanlarda sarı ve mor renkli çiçekler açtı.

Yörede yazın geldiğine işaret eden sarı renkli düğün çiçekleri de ayrı bir güzellik sundu.

Çiçeklerin bulunduğu tarlalara gelen bazı gençler de çiçeklerin arasında fotoğraf çektirdi.

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