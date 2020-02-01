YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır’da yoğun kar yağışı, birçok köy yolu kapandı

Iğdır’da yoğun kar yağışı, birçok köy yolu kapandı

IĞDIR HABERLERİ  | 01.02.2020 10:46 | Son Güncelleme

Iğdır’da uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Iğdır’da uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, dün gece yerini kar yağışına bıraktı.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Iğdır’da gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Kar yağışının etkili olduğu Iğdır Ağrı-Doğubayazıt karayolu üzerindeki İpek Yolu geçidinde kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken sürücüler kayganlaşan yolda zor anlar yaşıyor. Karayolları ekiplerinin kar temizlik ve tuzlama çalışması yürüttüğü geçitte, tipi nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışından dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde bulunan birçok köy yolu kapandı. Sabah saatlerinde köyden Iğdır’a gelmek isteyen vatandaşlar yol kapalı olduğundan dolayı gelemediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstifa etmişti! İşte ilk açıklamaİstifa etmişti! İşte ilk açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

İzmir’de yıldızlar geçidi

İzmir’de yıldızlar geçidi

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Iğdır Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:06
Öğle
12:22
İkindi
15:04
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

İlginizi Çekebilir

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Gazeteci Şıktaş’a onur madalyası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Gazeteci Şıktaş’a onur madalyası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.