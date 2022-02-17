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Iğdır'ın 42 yıllık içme suyu sorununu görevlendirme yapılan belediye çözdü

17.02.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Dağları'ndaki temiz kaynak suyuyla beslenen Ünlendi Deresi'nin üzerine arıtma tesisi kuran Iğdır Belediyesi, ilk etapta yaklaşık 9 bin haneye memba kalitesinde içme suyu vermeye başladı - Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim: - "Iğdır'ın kuruldu kurulalı yerin altından sondajla su temin etme çabasını, artık akan suyun tazyikli olarak evlerimize verilmesiyle bitirmiş bulunuyoruz"

HÜSEYİN YILDIZ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, kentin 1980 yılından bu yana devam eden içme suyu problemini çözüme kavuşturdu.

Yöre halkı, 1980'den bu yana yer altı kuyularından motor gücüyle alınıp depolara doldurulan içme suyunu ev ve iş yerlerinde kullanmak zorunda kaldı.

Ağrı Dağı eteklerindeki volkanik kaynaklardan gelen ve laboratuvar çalışmalarında yoğun arsenik taşıdığı tespit edilen suyun değiştirilmesi için 2020'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim çalışma başlattı.

Bunun üzerine Tuzluca ilçesinin Aras Dağları bölgesindeki temiz kaynak sularıyla beslenen Ünlendi Deresi'nin üzerine arıtma tesisi kuruldu.

Kent merkezine çekilen boru hattıyla ilk etapta, altyapısı tamamlanan yaklaşık 9 bin haneye memba kalitesinde arıtılmış içme suyu verildi.

- "Günlük olarak sağlık testleri yapılmakta"

Sarıibrahim, AA muhabirine, kentin içme suyuna kavuşması için yapılan çalışmalara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile İller Bankasının destek verdiğini söyledi.

Arıtma tesisinin devreye girmesiyle kentin içme suyu sorununun çözüldüğünü ifade eden Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Günlük yaklaşık 125 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip tesisimizle arıtılmış suyu, ilimizin merkezindeki Bağlar ve Topçular mahallesine, yaklaşık 70 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattını tamamen yenileyerek getirdik. Bu içme suyunu şu an kullanmaktayız. Günlük olarak sağlık testleri yapılmakta. Iğdır'ın kuruldu kurulalı yerin altından sondajla suyu temin etme çabasını, artık akan suyun tazyikli olarak evlerimize verilmesiyle bitirmiş bulunuyoruz."

Sağlıklı suyu kentteki herkese ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Sarıibrahim, kendilerini ilk günden bu yana destekleyen vatandaşlara teşekkür etti.

Süreç boyunca destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara da teşekkürlerini ileten Sarıibrahim, suyun yöre halkına hayırlı olmasını diledi.

- "Sağlıklı suya kavuştuğumuz için mutluyuz"

Esnaf Ufuk Dağ ise daha önce ev ve iş yerlerinde çeşmeden akan suyun içilmediğini anlattı.

Çok zor süreç geçirdiklerini söyleyen Dağ, "Iğdır'ın en büyük sorunlarından biri olan içme suyu probleminin giderilmesi güzel bir gelişme. Yıllardır Iğdır'da içme suyu problemi vardı. Bu, birçok zorluğu da beraberinde getiriyordu. Sağlıklı suya kavuştuğumuz için mutluyuz." dedi.

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