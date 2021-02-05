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İGD’nin açılışı gerçekleştirildi

05.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’nin (İGD) açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.Adıyaman Belediyesi Eski Kültür Müdürlüğü binasında Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’nin açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’nin (İGD) açılışı kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.
Adıyaman Belediyesi Eski Kültür Müdürlüğü binasında Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’nin açılışı gerçekleştirildi. Gazetecilerin yanı sıra çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kamu kurumu temsilcisi açılışa katıldı.
AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Erdoğan Güvel, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP İl Başkanı Burak Binzet, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve çok sayıda kişi açılışa katıldı.
İGD Başkanı Metin Harıkçı ve yönetim kurulu üyeleri gelen misafirleri karşıldı. Karşılama sonrasında açılış kurdelesi dualar ile kesildi.
Metin Harıkçı, milletvekilleri ve siyasi parti başkanları ile bir araya geldiğinde internet gazetecilerinin sorun ve beklentilerini dile getirdi.
Harıkçı, “İnternet medyası günümüzde hızla ilerliyor. İnternet medyasının bu kadar önemli olduğu günümüzde, internet medyasının kanunlar ile çerçevesinin çizilmesi gerekiyor. Devletimizin internet medyası ile düzenleme yapması en büyük arzumuzdur. Yasal düzenleme yapılarak internet medyasının kuruluş aşamasından, sürecinin kanunlar nezdinde yapılması gerekmektedir. Her önüne gelenin bir internet sitesi açıp, kendi çıkarları doğrultusunda bunu kullanması basın meslek ilkelerine aykırı davranması doğru değildir” dedi.
Davete katılan misafirlerde hayırlı olsun dileklerinde bulundu

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