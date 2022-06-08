İğneada Longozu'nda çevre temizliği yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longozunda, çevre bilincinin artırılması amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İğneada Belediyesince Mert Gölü'nde düzenlenen etkinliğe katılanlar bölgedeki çöpleri topladı.

Toplanan çöpler belediye araçlarıyla bölgeden götürüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ersoy Canbek, AA muhabirine, longoz ormanlarının Türkiye'nin önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Bu tür alanların korunması gerektiğini belirten Canbek, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla çöp topladıklarını dile getirdi.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık da plajların, ormanların, göllerin korunması amacıyla bu tür etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

