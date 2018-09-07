SPOR

Igor Tudor Çaykur Rizespor'un teklifini reddetti

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 07.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu, teknik direktör konusunda Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile temas kurduklarını ancak çocuklarının okulu dolayısıyla konuya olumsuz baktığını açıkladı.

Igor Tudor Çaykur Rizespor'un teklifini reddetti

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Zehiroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez ile henüz sağlıklı bir görüşme yapamadıklarını belirtti.

Görüşmede bir sıkıntı çıkmayacağını tahmin ettiklerin belirten Zehiroğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"İbrahim Üzülmez ile karşılıklı oturup konuşacağız. Maçtan sonra hocanın morali bozuk olduğu için henüz sağlıklı bir görüşme yapamadık. Ağabey-kardeş duyguları içerisinde bir karar alacağız. Hocanın gitmesi kesinleşmediği sürece yine Çaykur Rizespor takımının hocası konumundadır. Ümit ediyorum ilerleyen günlerde konuşup, gereği neyse onu yapacağız. Aramızda hiçbir sorun çıkacağını tahmin etmiyorum. Bir takım hoca arayışına geçince Türkiye’de ne kadar hoca varsa hepsinin adı çıkıyor. Çaykur Rizespor’un yapısına, seviyesine uygun bir hoca almak istiyoruz. Öncelikle İbrahim hocamız ile yollarımızı ayıracağız. İşin etiği de odur. Ondan sonra yeni hocamızı en kısa zamanda takımımızın başına geçireceğiz.’’
Zehiroğlu, şu anda düşüncelerinde yabancı bir teknik adamın olmadığı belirterek, "Tudor ile temas kuruldu anca çocuklarının okulu dolayısıyla kibar bir şekilde konuya olumsuz baktı. Şu anda yabancı teknik adam ismi yoktur’’ dedi.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Pazar günü saat 18.00’da Giresunspor ile hazırlık maçı oynayacak.

601

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Mustafa Denizli Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdiMustafa Denizli Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi
Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor Tudor Yılmaz Zehiroğlu

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu

Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

Neymar Barcelona'ya dönmek için yalvardı iddiası

Neymar Barcelona'ya dönmek için yalvardı iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Igor Tudor Çaykur Rizespor'un teklifini reddetti

Igor Tudor Çaykur Rizespor'un teklifini reddetti

Mustafa Denizli Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi

Mustafa Denizli Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek

Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek

Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı aldı

Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı aldı

Çaykur Rizespor Oleksandr Gladky ile yıllık sözleşme imzaladı!

Çaykur Rizespor Oleksandr Gladky ile yıllık sözleşme imzaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.