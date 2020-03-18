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İHA bürosu korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

VAN HABERLERİ  | 18.03.2020 18:33 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğü bürosuna korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yapıldı.Van’da korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğü bürosuna korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Van’da korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak virüsün Türkiye’de de rastlanmasının ardından tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerini sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Şu ana kadar birçok alanda çalışmalarını titizlikle sürdüren belediye ekipleri, son olarak İHA Van Bölge Müdürlüğü bürosunda da çalışma yürüterek, dezenfekte işlemi yaptı.
Yapılan dezenfekteden dolayı konuşan İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, korona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelindeki çalışmaları başarıyla yürüten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür etti.

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