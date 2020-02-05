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İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ın babası Mehmet Atakan Toprağa verildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 17:51 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ın babası Mehmet Atakan son yolculuğuna uğurlandı.Bir süredir solunum yetmezliği hastalığı bulunan 70 yaşındaki Mehmet Atakan, Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ın babası Mehmet Atakan son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir solunum yetmezliği hastalığı bulunan 70 yaşındaki Mehmet Atakan, Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Atakan’ın cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, SP İl Başkanı Nuri Ürkündaş, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya merhumun yakınları, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehmet Atakan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

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Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Pamuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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