İhanet videosu gündemde olan Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! İlk açıklama geldi

Esin Çepni, eşi Bilal Hancı'nın kendisini bir gece kulübünde aldattığı videoyu Instagram hesabında yayınlamıştı. Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadın öpüşürken ve sarılırken yer alan görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Boşanma sürecinde olan ikili resmi olarak evliliklerini sonlandırdı.

"İYİ DEĞİLİM"

Eşinin kendisini aldatma görüntülerini yayınlayan Çepni "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız, diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…" dedi.

Daha sonra ağladığı bir videosunu paylaşan Esin Çepni "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim" notunu düşmüştü.

BİLAL HANCI'NIN İLK AÇIKLAMASI

Esin Çepni'nin bu sözlerinin ardından, Bilal Hancı'dan ilk açıklama geldi. 2.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı yayınlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

''Merhabalar, yaşanılan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hakim boşanma kararı verdi. Ancak usulen karar henüz kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle yapıldı. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak istemezdim.

Ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi, evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı. Ayrılık kararımı Esin'e bildirdim, Esin de kararıma saygı duydu ve anlaşmalı olarak hakim karşısına çıktık. Bugün geldiğim noktada öncelikle Esin'den, Esin'in ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan ötürü çok üzgün ve pişmanım. Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla''

RESMEN BOŞANDILAR

Resmen boşandıklarını duyuran Esin Çepni, "Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekânlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın." şeklinde yazdı.









