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İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi İznik’te açılacak

BURSA HABERLERİ  | 13.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi İznik’te 15 Temmuz Çarşamba günü açıldı.15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer alacağı sergi, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00’de İznik Milli İrade Meydanı’nda İznikliler ile buluşacak.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi İznik’te 15 Temmuz Çarşamba günü açıldı.
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer alacağı sergi, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00’de İznik Milli İrade Meydanı’nda İznikliler ile buluşacak. Sergide, o gecenin unutulmaz anlarından oluşan 70 kare fotoğraf yer alacak. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ile İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve protokol mensuplarının iştirakiyle açılacak sergiye bütün vatandaşlar davetli.

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