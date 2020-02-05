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İHH Arama Kurtarma Gönüllüsü Ahmet Aydan Bekar:

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kırmızı alarm durumuna geçen İHH Arama Kurtarma Kayseri Birimi 8 kişilik uzman ekip ile beraber deprem bölgesine giderek, yaraları sarmak için çaba sarf etti.Depremin ardından 1 saat kadar kısa sürede hazırlanıp Kayseri İtfaiyesi ile birlikte Elazığ’a hareket eden ekipler, sabaha karşı Elazığ’a ulaştı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kırmızı alarm durumuna geçen İHH Arama Kurtarma Kayseri Birimi 8 kişilik uzman ekip ile beraber deprem bölgesine giderek, yaraları sarmak için çaba sarf etti.
Depremin ardından 1 saat kadar kısa sürede hazırlanıp Kayseri İtfaiyesi ile birlikte Elazığ’a hareket eden ekipler, sabaha karşı Elazığ’a ulaştı. Koordinasyon merkezinde AFAD’ın yönlendirmesiyle Sürsürü mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı enkazına geçen ekip, burada arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İHH’nın Kayseri, Konya, İstanbul, Bilecik, Batman, Urfa arama kurtarma ekipleriyle beraber AFAD, İTFAİYE, JAK ve STK’larla birlikte Sürsürü mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı enkazında 48 saati aşan süre içerisinde aralıksız olarak çalışmalarına devam etti. Dilek apartmanının tam yıkılmamasından dolayı riskli çalışmalara ara vermeden devam eden ekipler 3. günün sabahında enkaz altındaki son kişiye ulaştıktan sonra arama kurtarma operasyonuna son verdi. İHH Arama Kurtarma Ekipleri, Türkiye’nin 31 ilinden 314 gönüllüyle yürüttüğü operasyonda 2 enkazda arama kurtarma çalışmalarını tamamladı.

"Zor ama güzel işten vazgeçmeyiz”
Yürütmüş oldukları çalışmalara ön yargı ile bakılmaması gerektiğini söyleyen İHH Arama Kurtarma gönüllüsü Ahmet Aydan Bekar şunları söyledi:
"Afetlere ve acil durumlara karşı aldığımız eğitimlerin yaptığımız çalışmaların ne denli önemli olduğunu Elazığ ve Malatya’da bir kez daha görmüş olduk. Türkiye deprem karşısında olağanüstü bir hız ve organizasyon ile arama kurtarma çalışmalarını tamamlamış oldu.Her türlü zorluk içerisinde sabırla güzel bir haber için bekleyen arama kurtarmacılarız. Biz gönüllüler olarak zor ancak çok kıymetli bir görev üstlendik. Bir insanı enkazdan canlı çıkarabilmek için saatlerce uyumayan, elleriyle toprakları kazan, günlerce evine gidemeyen, anasını babasını eşini çocuğunu görmeyen yaptığı işte zerre kadar dahi maddi çıkarı olmayan, hiç bir menfaat gözetmeyen sadece Allah’ın rızası için çalışan çabalayan bizler insanı yaşat ki insanlık yaşasın düsturunu gönlümüze koymuş insanlarız. Ve biz bu zor ama güzel işten vazgeçmeyiz. Çünkü bizler bu işi seviyoruz."

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Akşam
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Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Pamuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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