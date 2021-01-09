YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı

İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı

09.01.2021 04:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH'dan başkentte görev başındaki polislere çorba ve çay ikramı

İHH İnsani Yardım Vakfı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkentte görev yapan güvenlik güçlerine çay, çorba ve atıştırmalık ikramında bulundu.

Şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında görevini sürdüren polisleri ziyaret eden vakıf ekipleri, görevlilere kolaylıklar dileyerek yanlarında getirdikleri yiyecek ve içecekleri ikram etti.

İHH Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mehmet Enes Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen görev yapan kamu çalışanlarına ikramda bulunduklarını belirtti.

Görev başındaki emniyet mensupları ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Arıkan, "Sabaha dek ne kadar uygulama noktası varsa buradaki görevlilere veya yol üzerinde görmüş olduğumuz belediye ve sağlık çalışanlarımıza sıcak çay, kahve, salep ve diğer içeceklerle bazı yiyecekler ikram ediyoruz." diye konuştu.

Gece gündüz görev yapan ekiplerin memnuniyetini dile getirmelerinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Arıkan, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da bu çalışmaya kış boyunca devam edeceklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Çankaya Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
Kıvılcım Eczanesi
Cankaya
Lal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Ankara'da silahla vurulan kişi öldü

Ankara'da silahla vurulan kişi öldü

Siber jandarma 2020'de 6 bin 869 internet sitesinde suç faaliyetleri tespit etti

Siber jandarma 2020'de 6 bin 869 internet sitesinde suç faaliyetleri tespit etti

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Evindeki yangında bilgisayarı yanan engelli çocuğa yenisi hediye edildi

Evindeki yangında bilgisayarı yanan engelli çocuğa yenisi hediye edildi

Albay Olcay Denizer, NATO Saraybosna Karargahı Komutan Yardımcısı oldu

Albay Olcay Denizer, NATO Saraybosna Karargahı Komutan Yardımcısı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.