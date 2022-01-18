İhracat artışını sürdüren Sakarya'daki makine sektörü 2022'den umutlu

EMRE AYVAZ - Sakarya'da makine ve aksamları sektöründe geçen yıl dış satımını 2020'ye göre yüzde 15,6 artıran üreticiler, 2022'yi de yüksek ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Türkiye'nin ihracatında yüzde 2,46 paya sahip olan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ve birçok sektördeki üretimiyle ülke ekonomisine güç katıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl 152 ülke ve 9 serbest bölgeye 5 milyar 99 milyon 790 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya'dan en fazla dış satım yapılan kalemler arasında 56 milyon 260 bin dolarla makine ve aksamları sektörü yer aldı.

2020'deki 48 milyon 664 bin dolarlık dış satımını geçen yıl yüzde 15,6 artıran sektör, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

- "Avrupa'ya ciddi ihracat söz konusu"

Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) Başkanı Turgay Çelik, AA muhabirine, 2021'de Kovid-19 salgını ve seyahat kısıtlamalarına rağmen kentten katma değeri yüksek makine ve ürünlerin ihraç edildiğini söyledi.

Makine üretiminin Sakarya'da eskilere dayandığını anlatan Çelik, "Sakarya'dan dünyanın her tarafına ama Avrupa'ya ciddi ihracat söz konusu. Avrasya, Afrika da var. Şu an dünyanın ne tarafına giderseniz bir Türk'ü, Sakaryalı sanayicisini görüyorsunuz. Şu anda Avrupa pazarında iyi konumdayız. Asya bölgelerine, Hindistan'a gıda makineleri gönderiyoruz." dedi.

Çelik, kentten yurt dışına otomotiv dışında paketleme, ambalaj, kesme ve robotik makineler de gönderdiklerini belirterek, kur farkı ve ekonomideki dalgalanmalara rağmen 2022'den beklentilerinin yüksek olduğunu anlattı.

- "2022'yi yüksek ihracatla kapatacağımıza inanıyorum"

Sakarya'ya yatırım talebinin fazla olduğunu, makine sanayicisinin isteğini karşılayabilmek için Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların sürdüğünü aktaran Çelik, "2022 yılında lojistik ve tedarik zincirine kolay erişilebilirliği avantajıyla hem savunma sanayi hem havacılık sanayisindeki firmalar Sakarya'ya geliyor. Sakarya'nın 2022 ihracatında, hedefin üzerine çıkacağı iddiasındayım." değerlendirmesinde bulundu.

SAMİB Sakarya Makine Topluluğu adı altında nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla kurdukları eğitim, kariyer merkezlerine de değinen Çelik, "Burada ihracat potansiyelimize cevap vermek için nitelikli elemanları hazır hale getiriyoruz. 2021'i pandemiye rağmen ihracatı artırarak kapattık. 2022'yi her şeye rağmen yüksek ihracatla kapatarak ülke ekonomisine katkı vereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

