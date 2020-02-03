İhracat rakamları yüz güldürdü

2019 Ocak ayında 586 milyon 823 bin dolar ihracat gerçekleştiren Gaziantep, 2020 yılına yüzde 5,3 artışla 616 milyon 456 bin dolar ihracat gerçekleştirerek yeni yıla güçlü bir giriş yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan bu verilere göre Gaziantep, en yüksek Ocak ayı ihracatıyla yeni bir rekora da imza attı.

Gaziantep’in en fazla ihracat yapan 6’ncı kent olma başarısını sürdürdüğünü belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım önemli bir ayrıntıya dikkat çekerek, “En fazla ihracat yapan 6’ncı kentiz fakat bizim önümüzdeki 5 ile baktığımızda dış ticaret dengesi olarak çok ileride olduğumuzu görüyoruz” dedi.

Yıldırım: “2019 yılında 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik”

Gaziantep’in dış ticaret dengesinde tüm Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, Gaziantep olarak 2019 yılında 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini söyleyerek, “İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 147,5. 2019 yılında en fazla ihracat yapan 5 şehre, yani Gaziantep’in önündeki illere baktığımızda İstanbul, Kocaeli ve Ankara dış ticaret açığı verirken, İzmir ve Bursa’da ihracatın ithalatı karşılama oranı Gaziantep’in gerisinde. Bu yönüyle Gaziantep tüm Türkiye’ye model olacak, örnek olacak bir kent. Bu anlamda yönelmemiz, gelişmemiz gereken en önemli nokta ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretebilmek, ihracatta kilogram fiyatımızı yükseltmek. Bunu yapmak zorundayız. Daha güçlü bir Türkiye için başarmak zorundayız. Dünyada, hele hele bulunduğumuz coğrafyada var olabilmenin temeli ekonomik güçten, üretim ve ihracat kabiliyetinden geçiyor. Maalesef ülkemizin çevresi yıllardır ateş çemberi. Bu ortamda en güçlü silahlarımızdan biri de ekonomi. Biz Gazianteplilerin tek ideali ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinde görmek. Bu uğurda da canla başla çalışmaya, tüm kurumlarımızla, iş insanlarımızla bir bütün halinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu idealin gerçekleşmesi yolunda çok önemli katkılar sağlayan ve Gazi şehrimizi örnek bir şehir kılan tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

