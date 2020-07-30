İhracata Ticaret Bakanlığı desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği Pazara Giriş Belgeleri Desteğinin; ihracat yaparken şirketlerin almak zorunda olduğu veya zorunlu olmamakla birlikte pazara girişte şirkete avantaj sağlayacak olan çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik belge, test ve analizlerinden oluştuğunu belirten Merve Büyükçerçi, bu kalemdeki destekte dikkat edilecek hususlar konusunda uyarıda bulunarak, şunları söyledi: “250 bin dolar üst limite sahip destek kapsamında destek talep edilen belgeler, akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınmalıdır. Destek başvuru, onay ve eksik belge tamamlama sürelerine riayet edilmelidir. KEP ile yapılan başvurularda, başvuru dosyası e-imzalı olmalıdır. DYS tanımlamaları yaptırılmalıdır. Başvuru evrakı hazırlanırken matbu başvuru formlarında yer alan bilgilere sadık kalınmalıdır.”

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projeleri

Merve Büyükçerçi, “Küresel tedarik zinciri (KTZ) yetkinlik projeleri” desteğinin, şirketlerin küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamada önemli bir unsur olduğuna dikkati çekerek, bu destek kapsamında, ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamalarının belli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılandığını ve bir milyon dolara kadar destek alınabileceğini bildirdi.

Yurt dışı birim, marka ve tanıtım desteği

Merve Büyükçerçi, “Yurtdışı Birim, Marka Ve Tanıtım Desteği” konusunda ise, “Bu tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır. Ayrıca eğer şirket merkezi 4., 5., 6. bölge illerinden birinde yer alıyorsa destek oranına 10 puan, yurt dışı faaliyet hedef ve öncelikli ülkelerden birinde gerçekleştiriliyorsa ekstra 10 puan daha ilave destek sağlanıyor.” dedi.

Büyükçerçi, bu desteğin; yurt dışı tanıtım, yurt dışı marka tescil ile kira desteği kalemlerinden oluştuğunu belirterek, “Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir” şeklinde konuştu.