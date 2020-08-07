YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İhracatçılar limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun

İhracatçılar limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun

İZMİR HABERLERİ  | 07.08.2020 18:37 | Son Güncelleme

İhracatçılar limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, limon ihracatında ön izin şartının kaldırılmasından memnun olduklarını belirterek, üreticilerin emeğinin karşılığını alacağını bildirdi.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla limon ihracatının 31 Ağustos'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandığını hatırlattı.

Limon tüketiminin Kovid-19 salgını sürecinde arttığını ve fiyatların ani yükseldiğini aktaran Uçak, daha sonra fiyatın normal seviyeye döndüğünü kaydetti.

Ticaret Bakanlığının süre dolmadan limon ihracatında ön izin şartını kaldırdığına işaret eden Uçak, şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi günlerinde birçok ülke gıda ihracatında kısıtlamaya gitti. Bizim ülkemizde uygulanan da tüm dünyanın almış olduğu tedbirlerden biriydi. Üreticilerimizin, ihracatçılarımızın en büyük beklentisi planlı, sürdürülebilir bir üretim ve tüketimin gerçekleşmesi. Hasada sayılı günler kala yeni sezon öncesi mevcut pazarların kaybedilmemesi için gösterilen bu hassasiyet bütün taraflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bu sayede üreticimiz emeğinin karşılığını alacaktır."

Uçak, 2019’da üretilen 950 bin ton limonun yarısının ihraç edildiğine dikkati çekerek, "Bu kararın ihracatımıza olumlu etkisini ve güzel yansımalarını göreceğiz. İlerleyen süreçte limon ihracatı daha da iyi noktalara gelecek. 2018’de yakaladığımız 330 milyon dolarlık ihracat rakamını bu sene yeniden yakalamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

"Simgelerin köprüsü" yükseldikçe emlak fiyatları artıyor

"Simgelerin köprüsü" yükseldikçe emlak fiyatları artıyor

İzmir Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:12
Öğle
13:22
İkindi
17:11
Akşam
20:23
Yatsı
21:51

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.