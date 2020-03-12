İhsaniye’de milli şair anıldı

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunda, İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşti.

Programa; İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkan Vekili Veli Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sarıtaş, İhsaniye MHP İlçe Başkanı Şaban Çabuk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Serdar Üstüntaş yaptı. Üstüntaş, konuşmasında, 12 Mart İstiklal Marşının kabulüne dikkat çekerek sözlerini Mehmet Akif Ersoy’un "Allah Bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın" diye tamamladı.

Program öğrencilerin şiir okuması ve gösteri yapmasıyla son buldu.

