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İhtiyaç sahiplere yardımlarına koştular

BİLECİK HABERLERİ  | 11.12.2020 12:31 | Son Güncelleme

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.Tamamı gönüllü bireylerden oluşan dernek, kentte ihtiyaç sahibi aileleri ve vatandaşları tespit ederek gıda ve nakdi yardımda bulunuyor.Dernek üyeleri, beyaz eşya, mobilya, gıda ve nakdi olmak üzere pek çok yardımı ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak yaraları sarmaya devam ediyor.

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Anda Kardeşe Vefa Derneği Bilecik İl Temsilciliği ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.
Tamamı gönüllü bireylerden oluşan dernek, kentte ihtiyaç sahibi aileleri ve vatandaşları tespit ederek gıda ve nakdi yardımda bulunuyor.
Dernek üyeleri, beyaz eşya, mobilya, gıda ve nakdi olmak üzere pek çok yardımı ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak yaraları sarmaya devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgınının etkilerini bir nebzede olsa hafifletmek için yardım severlerden gelen gıda bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturan gönüllükler, mazlumun ihtiyaç duyduğu ‘Anda’ yanlarında olacaklarını söylediler.

"Gerek Bilecik’te gerekse başka illerde nerede bir mazlumun çağrısı varsa orda olmak için çabalıyoruz"
Dernek İl Temsilcisi Kadir Esat Kısacık, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgınından ötürü insanlık zor günler yaşadığını belirterek, "Bizler de bu zor günlerde bir gurup gönüllü arkadaşımızla birlikte ’Anda’ çatısı altında buluşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olaya çalışıyoruz. Gerek Bilecik’te gerekse başka illerde nerede bir mazlumun çağrısı varsa orda olmak için çabalıyoruz. Mazlumun yayında olmak için can atan ve bu yola gönlünü koymuş birçok arkadaşımızla birlikte faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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