İhtiyaç sahiplerine mobilya ve beyaz eşya desteği

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Değerli hemşehrilerimizin destekleriyle her gün büyüyen iyilik zincirimizin “Merkez Eli Mobilya ve Beyaz Eşya” halkasıyla, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, bu çerçevede Merkez Eli bünyesindeki ‘İyilik Hareketi’ çerçevesinde vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Eylül ayında başlayan ‘Mobilya ve Beyaz Eşya’ iyilik hareketi kapsamında 53 farklı hayırseverin adresinden alınan eşyalarla 30 hanenin tüm temel eşya ihtiyacını karşılandı. Ekipler tarafından adreslerden alınan eşyalar pandemi tedbirlerine uygun olarak dezenfekte edildikten sonra, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde gerekli ölçümler ve çalışmalar gerçekleştirilerek en uygun şekilde teslim ediliyor. Hem hayırsever hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların 444 8 662 telefon numaralı çağrı merkezinden ya da belediyenin internet adresinden kayıt oluşturması gerekiyor.