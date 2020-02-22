YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. III. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi nisanda yapılacak

III. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi nisanda yapılacak

ANKARA HABERLERİ  | 22.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

III. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi nisanda yapılacak

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Kongresi, "Apiterapi" ana temasıyla 1-3 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak 3. GETAT Uygulamaları Kongresi'nde bu yıl da sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Kongrede, arı ürünlerinin tedavi amaçlı kullanıldığı Apiterapi uygulamalarının tanıtımının yanı sıra akupunktur, fitoterapi, kayropraktik, mezoterapi, ozon uygulaması, refleksoloji, müzikterapi gibi diğer GETAT uygulamaları da ele alınacak.

Türkiye arıcılık ve bal üretiminde yüzlerce tıbbi endemik bitki bulunmasının da avantajıyla dünya sıralamasında en üstlerde yer alıyor.

Dünya genelinde apiterapi ile ilgili bilimsel çalışmaların artışıyla Türkiye'de de üniversiteler bünyesinde apiterapi uygulama merkezleri kuruluyor. Dünya Apiterapi Federasyonu'nun yeni başkanının da Türkiye'den seçilmiş olması, apiterapi konusunda yapılan çalışmaların başarısını gösteriyor.

Kongrede başta apiterapi olmak üzere, farklı GETAT alanlarında sunumlar, bildiriler, posterler, çalışma grupları ve ödüller yer alacak. Kongre kapsamında birçok farklı ülkeden yabancı konuklarla birlikte toplam 150 uzman konuşmacı tarafından 5 farklı salonda 25 oturum, 50 farklı eğitmen tarafından 45 atölye ve kongrenin tüm paydaşlarının bir arada olduğu 4 farklı çalıştay yapılacak.

Kongre ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek GETAT Fuarı’nda, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları yer alacak.

56 farklı ülkenin Sağlık Bakanlıklarının davet edildiği kongreye yurt içinden ve dışından yaklaşık 3 bin kişinin katılımı bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Ankara Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:26
Öğle
13:07
İkindi
16:08
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Beyzam Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Öz Vatan Eczanesi
Yenimahalle
Kıvançlı Eczanesi
Mamak
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Dora Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.