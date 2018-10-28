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İki aile uzlaştı! Karakolluk olan Kibariye'nin kızı nişanlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

Kibariye ve eşi, kızları Birgül’ün sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli gençle karakolluk olmuştu. Birgül, 18 yaşına basıp reşit oldu. İki aile buluşup uzlaştı ve iki genç geçenlerde nişanlandı.

İki aile uzlaştı! Karakolluk olan Kibariye'nin kızı nişanlandı

Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, kızları Birgül yüzünden zor zamanlar geçirmişti. Çift, yaşı küçük olan kızlarının sosyal medya üzerinden tanıştığı Burak isimli gençle karakolluk olmuş, devreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bile girmişti.

BURAK ASKERE GİTTİ

Birgül, 18 yaşına bastığı gün "Ben evlenmek istiyorum" dedi, geriye yapacak bir şey kalmadı. Aileler buluştu ve iki genci geçtiğimiz günlerde nişanladılar. Bu arada Burak, nişandan sonra askere uğurlandı.

Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye kızı birgül küçükbalçık

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