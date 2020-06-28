İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı Göleti’nde 2 arkadaşın boğularak hayatını kaybetmesi sonrası gölet kenarlarına uyarı levhaları konuldu.

Serinlemek için Çat Barajı Göleti’ne giderek suya giren Talha Açıkgöz (18) ve Hüseyin Horuz (19) boğularak hayatını kaybetmiş ve her iki arkadaşın cenazeleri polis dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılarak hastane morguna kaldırılmıştı. Yaşanan feci olay sonrasında DSİ’de görevli bir ekip gelerek gölet çevresine, ‘Baraj gölünde suya girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı uyarı levhaları dikti.

