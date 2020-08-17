İki engelli çocuğun koruyucu ailesi olup sevgilerini büyüttüler

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da yaşayan Sever çifti, rehabilitasyon merkezindeki çocuklardan etkilenip "onların da sıcak bir yuvaya hakkı var" diyerek 2 zihinsel engelli çocuğa hem kapılarını hem de gönüllerini açtı.

Münevver ve Sadık çifti, 20 yıllık evliliklerinin 2. yılında, ilk çocukları Gökhan'ın doğumuyla mutluluklarını taçlandırdı. 3 yıl sonra ikinci çocukları Muhammet Emre'yi kucaklarına alan Sevir çifti, 4 kişilik bir aile olarak yaşamlarına devam etti.

Bugün biri 18 diğeri 15 yaşında iki çocuğu bulunan ailenin hayatı, yaklaşık 2 yıl önce değişti. Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir rehabilitasyon merkezinde çalışan anne Münevver Sever, engelli çocukların durumundan etkilenerek koruyucu aile olmak istedi.

Sever çifti, engelli bir çocuğun koruyucusu olmak için başvuruda bulundu.

Kısa bir süre sonra A.S.K. (14) ve M.A. (15) adlı iki zihinsel engelli çocuğun koruyucu ailesi olmayı başaran Sever çiftçi, 6 kişilik sevgi dolu bir aileye kavuştu.

- "Öz evlatlarım da kardeşlerini kabul edip seviyor"