İki günde 173 adreste karantina başlatıldı

Adıyaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iki günde 173 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yeşilyurt, Yenimahalle, Varlık, Yavuz Selim, Yenisanayi, Yunus Emre Mahalleleriyle Doğanlı Köyünde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan yada temaslı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu 173 adreste karantina işlemi başlatıldı.