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İki katlı evde çıkan yangında 3 yaşındaki ikiz kız kardeşler ağır yaralandı

01.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Denizli’de iki katlı evde çıkan yangında, 3 yaşındaki ikiz kız kardeşler ağır yaralandı.

Denizli’de iki katlı evde çıkan yangında, 3 yaşındaki ikiz kız kardeşler ağır yaralandı. Vatandaşın yardımıyla anneleriyle beraber kurtarılan çocukların vücudunda yanık izleri bulunduğu ve durumlarının ağır olduğu ifade edildi.
Yangın, Buldan ilçesi Alandız Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazmi ve Asiye Pala çiftinin evinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir anda alevlerle yükseldi. Rüzgarın etkisiyle alevler artarak büyüme başladı. O sırada evde bulunan anne Asiye Pala, yangını fark ederek diğer odada bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Rüya ve Hasret Pala’nın yanına koştu. Kızlarının yanına gelen anne, alevler daha fazla büyümeden çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, alevler arasından çıkarılan ikiz kız kardeşler sağlık görevlilerine sevk edildi.

Kardeşlerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ikiz kardeşler ve anne ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında yanık izleri bulunan 3 yaşındaki ikiz kız kardeşlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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