SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İki minik futbolcu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında

İki minik futbolcu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında

17.07.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımının 2 oyuncusu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında.

İki minik futbolcu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında

1308 Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımı Türkiye'den 32 takımın katıldığı turnuvada gruplardan çıkarak çeyrek finale kadar yükseldi.

1

En iyi takımlar arasında yerini alan 1308 Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımının 2 futbolcusu turnuvada Fenerbahçe ve Başakşehir futbol takımı scout ekibi tarafından beğenildi.

Futbolculardan biri Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri diğeri ise Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde antrenmana davet etti.

2

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, U11 futbol takımını başarılarından dolayı kutlayarak, "Sporcularımızı, ailelerini, hocalarımız A Takım antrenörü Çağlar Bozkıran, Altyapı Sorumlumuz Mete Aktemur ve yönetim ekibimizi tebrik ederiz" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Final serisinde durum 2-2Final serisinde durum 2-2
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
3 İtalyan devi Miralem Pjanic'e talip3 İtalyan devi Miralem Pjanic'e talip
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Babel'den transfer mesajı: Come to Galatasaray

Babel'den transfer mesajı: Come to Galatasaray

Transfer belgesi ortaya çıktı! Altay'a İtalyan devinden teklif

Transfer belgesi ortaya çıktı! Altay'a İtalyan devinden teklif

Beşiktaş'ta yeni golcü hedefi Luuk de Jong

Beşiktaş'ta yeni golcü hedefi Luuk de Jong

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

Süper Lig ekibi transferi resmen bitirdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Spor basınında günün transfer iddiaları

Spor basınında günün transfer iddiaları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Spor basınında günün transfer iddiaları

Spor basınında günün transfer iddiaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.