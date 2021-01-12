YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

12.01.2021 18:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı İnecik Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 38 AAE 939 plakalı araç ile 38 GU 032 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kayseri’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı İnecik Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 38 AAE 939 plakalı araç ile 38 GU 032 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri: 96- Adana Basketbol:73

Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri: 96- Adana Basketbol:73

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü madalyalara ambargo koydu

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü madalyalara ambargo koydu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.