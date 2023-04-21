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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

21.04.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kastamonu il merkezi Kastamonu-İhsangazi karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ç. idaresindeki 37 SA 425 plakalı Fiat marka otomobil ile Eray S. kontrolündeki 37 RA 973 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücüler Mehmet Ali Ç. ve Eray S. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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