İki tekerlekli araç ihracatında AB ülkeleri farkı

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'den ocak-temmuz döneminde 98 ülkeye 48 milyon 674 bin dolarlık bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet ihraç edildi.

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, 7 aylık süreçte iki tekerlekli taşıt ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 artış gösterdi.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 39 milyon 48 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren sektör temsilcileri, bu yıl aynı dönemde 48 milyon 674 bin dolarlık ihracata imza attı.

En fazla satışı Finlandiya'ya yapan sektörün bu ülkeye ihracatı yüzde 8,84 artarak 8 milyon 189 bin dolardan 8 milyon 913 bin dolara yükseldi.

İhracatta ikinci sırada yer alan Hollanda'ya dış satım yüzde 106,4 artışla 3 milyon 368 bin dolardan 6 milyon 952 bin dolara çıktı.

Almanya'ya ihracat 6 milyon 246 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatta 4. sırada yer alan Fransa'ya 6 milyon 32 bin dolarlık ürün gönderildi.

Ocak-temmuz döneminde Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Fransa'ya yapılan ihracat, sektörün toplam dış satımının yüzde 57,8'ini oluşturdu.