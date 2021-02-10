İkinci el cihazların yüzde 90'ının üzerinde eski sahibine ait veriler bulundu

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, iki ay içinde bellek kartları ve sabit sürücüler gibi 185'in üzerinde depolama ortamı cihazını analiz ederek, yüzde 90'ında eski sahibine ait veriler buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl yeni modellerin çıktığı teknoloji dünyasında devamlı olarak yeni bir cihaz satın almak büyük maliyet gerektiriyor. Bu nedenle çoğu tüketici paradan tasarruf etmek için ikinci el cihazlara yöneliyor.

Kaspersky uzmanları tarafından yapılan son araştırmalar, cihazlardaki verilerin büyük çoğunluğunun satılmadan önce silinmediğini ve önceki sahiplerin bilgilerini üçüncü tarafların erişimine açık hale getirdiğini ortaya koydu.

Kaspersky araştırmacıları, iki ay içinde bellek kartları ve sabit sürücüler gibi 185'in üzerinde depolama ortamı cihazını analiz etti ve yüzde 90'ında eski sahibine ait veriler buldu. Veri içeren cihazların yüzde 16'sı bilgilere doğrudan erişim sağlarken, yüzde 74'ünde depolama ortamındaki adreslenmemiş alandan silinmiş dosyaları kurtarmak mümkün oldu.