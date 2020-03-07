İkinci elde baş döndüren artış

İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyat artışı hem galericileri hem de vatandaşları mağdur ediyor.

İkinci el araç piyasasında fiyatlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya genelinde yaşanan sıfır araç üretim sıkıntısı 2. el oto pazarlarına da yansıdı. Sıfır araç almak için bayiye başvuran vatandaşlar 2 ve 6 ay arasında değişen bekleme süreleri ile karşı karşıya kalıyor. Bu sebeple ikinci el araç piyasasında oluşan yoğun talep fiyatlara adeta tavan yaptırdı.

“Sattığımız arabanın yerine yenisini koyamıyoruz”

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Ahmet Ataseven, piyasanın çok yüksek olduğunu belirterek, “Şuan da ikinci el araba fiyatları aşırı derecede yüksek. Ocak ayında 30 bin liraya sattığımız araba şuan 45 ve 47 bin lira seviyelerine çıktı. Ancak yoğunluk var. Çünkü insanların sıfır araba alma şansları yok şu anda. Bundan dolayı ikinci ele talep çok. İkinci el araç almak isteyenler alıp yatırım yapsınlar. Çünkü bu fiyatların hiç aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Hatta fiyatlar daha da yükseliyor. Biz sattığımız arabanın yerine yeni araç koyamıyoruz. Fiyatların bu kadar yüksek olmasındaki ana sebep sıfır araç olmaması. Sıfır araç almak isteyen müşteri en az 3-4 ay beklemek zorunda. Bayilerde şuan araba yok. Bu nedenle de ikinci el piyasası yükseldi” dedi.