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İkinci elde tercih bit pazarı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Erzincan’da her Pazartesi günleri Buğday Meydanı içerisinde kurulan bit pazarında satışa sunulan ikinci el malzemeler ihtiyaçlı vatandaşların ilgisini görüyor.İlçe ve köylerden gelerek Erzincan’da ürünlerini satmaya çalışan birçok vatandaş bit pazarında tezgâh açıyor.

İkinci elde tercih bit pazarı

Erzincan’da her Pazartesi günleri Buğday Meydanı içerisinde kurulan bit pazarında satışa sunulan ikinci el malzemeler ihtiyaçlı vatandaşların ilgisini görüyor.
İlçe ve köylerden gelerek Erzincan’da ürünlerini satmaya çalışan birçok vatandaş bit pazarında tezgâh açıyor. Kış aylarında bulunduğumuz bugünlerde pazar da en çok kışlık elbiseye rağbet oluyor. Havaların giderek soğuması ve mağazalarda ki ürünlerin oldukça pahalı olması vatandaşı pazarlara yönlendirdi. Her Pazartesi buraya geldiklerini belirten bir vatandaş, şehir merkezinde ki alışveriş merkezlerinde her şeyin çok pahalı olduğunu ve alım gücünün olmaması nedeniyle geldiklerini söyledi.
Köyden getirdiği ürünlerini satmaya çalışan bir vatandaş ise, “Kışın köyde yapacak pek işimiz kalmadı. Bizde kışı daha rahat geçirmek için bazı ürünlerimizi buraya getirip satıyoruz. Çoğu vatandaşın gücü yetmez her şeyin en iyisini almaya bu yüzden burası böyle kalabalık. Burada alanın da ekonomik durumu iyi değil satanın da, bu yüzden satışlarda orta yolu bulup ikimiz de memnun kalıyoruz” dedi.

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