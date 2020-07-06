İkinci kez şampiyon olan TİM, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik" projesiyle Avrupa Komisyonu tarafından girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel, yerel düzeydeki iyi uygulamaların ödüllendirildiği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (EEPA) kapsamında "Ulusal Şampiyon" seçilerek Türkiye'yi Avrupa Komisyonu’nda temsil etmeye hak kazandı.

TİM açıklamasına göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM’in girişimcilik ve inovasyon alanındaki çalışmaları ödül almaya devam ediyor.

Türkiye’nin en genç ve inovatif ailesi olan ve dünya çapında başarılar kazanmış projeleri/takımları destekleyen "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka, İnovasyon ve Girişimcilik" projesi, inovasyon ve girişimcilik alanlarında en önemli uluslararası platformlardan biri olan 2020 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nde (EEPA) Türkiye’yi temsil edecek.

Altı kategoride gerçekleştirilecek olan EEPA’a bu yıl "Girişimcilik yeteneklerine yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar" kategorisinde başvuru yapıldı.