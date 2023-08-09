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İkiz plakalı tırla 25 ton un çaldılar

09.08.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Saray ilçesinden ikiz plakalı tırla çalınan 25 ton un İstanbul’da ele geçirildi.

İkiz plakalı tırla 25 ton un çaldılar

Tekirdağ’ın Saray Yuvalı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir un fabrikasından Antalya iline götürülmek üzere bir tıra 25 ton 820 kilogram un yüklendi. Fakat yüklenen unların belirtilen adrese götürülmediğinin anlaşılması üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Şikayet ile ilgili yapılan araştırmada gelen tırın ikiz plakalı olduğu ve M.A. için İ.D. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgeli şahsın geldiği tespit edildi.

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu fabrikaya gelen şahsın M.A. isimli şahıs olduğu ve unları İstanbul ilinde pazarlayacağının tespiti üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timlerince İstanbul’da gerçekleştirilen yoğun gayret çalışma ve takip sonucunda, şüpheli M.A.’nın 25 ton 820 kilogram unu şüpheliler İ.Ş., E.K. ve E.Ö.’ye verdiği tespit edildi. Unları satmak için bir depoda beklettiği esnada operasyon düzenlendi. Depoda yapılan arama sonrası unlar depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheliler İ.Ş., E.K. ve E.Ö. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Sürücünün yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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