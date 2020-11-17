İklim Değişikliği Uyum projelerine AB’den hibe

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” kapsamında hibe proje başvurularının başladığı söyledi.

İl Müdürü Budak, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan ’İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı’ kapsamında hibe proje başvuruları geçen ay ilana çıkılmıştır. 30 Kasım 2020 tarihinde ön başvuruların sona ereceği programda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6 bin 800 Avro olacak. Ön proje son başvuru tarih 30 Kasım 2020 12 ila 18 ay süreli hibe projelerine sivil toplum kuruluşları, belediyeler, yerel yönetimler, üniversiteler veya araştırma merkezleri, kalkınma ajansları, kar amacı gütmeyen sendikalar, kooperatifler, odalar, meslek kuruluşları gibi yerel düzeyde işletmeler ve özel sektörü temsil eden kuruluşlar başvurabilecek. Küresel amacı Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi olan hibe programının özel amacı ise toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmak olacak. Program çerçevesinde detaylı bilgiye ve Başvuru Rehberi’ne aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir. Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün www.ipa.gov.tr internet adresi üzerinden ’ihaleler’ bölümden de çağrıya ilişkin bilgiler edinilebilir" dedi.

