İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, PKK/KCK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.
Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 200'e ulaştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz