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İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu

22.12.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 200'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, PKK/KCK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.

Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 200'e ulaştı.

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