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İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi

GİRESUN HABERLERİ  | 01.07.2020 13:35 | Son Güncelleme

İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedine ulaşılan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cenazesi İcilli köyüne getirildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine götürülen Tirsi'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Tirsi'nin cenazesinin İcilli köyündeki evlerine getirildiği sırada annesi Nazlı, babası Serdar ve babaannesi Nihal Tirsi gözyaşı döktü.

Küçük kızın cenazesi öğleden sonra İcilli Köyü Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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