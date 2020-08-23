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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı

BAYBURT HABERLERİ  | 23.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Prof.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.
Gerçekleştirilen törende, görev süresi dolan eski Dekan Prof. Dr. Bener Güngör, görevini yeni Dekan Vekili Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e devrederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
Devir teslim töreninde konuşan Rektör Coşkun, bugüne kadar yapmış olduğu başarılı hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Güngör’e teşekkür ederek; yeni Dekan Vekili Prof. Dr. Türkmen’i tebrik etti.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanan Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, Rektör Coşkun’a ve eski Dekan Prof. Dr. Güngör’e teşekkürlerini ileterek; görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını belirtti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı

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