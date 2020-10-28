YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. İl Başkanı Ahlatcı’dan yardım kampanyasına destek

İl Başkanı Ahlatcı’dan yardım kampanyasına destek

ÇORUM HABERLERİ  | 28.10.2020 18:25 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gülabibey Mahalle Muhtarlığı tarafından başlatılan ’Çocuklar Gülerse Dünya Güler’ adlı yardım kampamyasına destek verdi.Kampanyaya destek vermek olmak için Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile birlikte Osman Şen isimli vatandaşın evine giden Ahlatcı, Yağmur Naz isimli kız çocuğuna hediye vererek sevincine ortak oldu.Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, toplumda yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bu tür kampanları ve etkinlikleri önemsediklerini ifade etti.Hediye alan çocukların gözlerinde gördüğü sevinç gözyaşları ve gülücükleri anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Ahlatcı, “Çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız yatırımların, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle, AK Parti olarak çocuklarımıza ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim görmeleri ve yetişmelerini önemsiyoruz.

İl Başkanı Ahlatcı’dan yardım kampanyasına destek

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gülabibey Mahalle Muhtarlığı tarafından başlatılan ’Çocuklar Gülerse Dünya Güler’ adlı yardım kampamyasına destek verdi.
Kampanyaya destek vermek olmak için Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile birlikte Osman Şen isimli vatandaşın evine giden Ahlatcı, Yağmur Naz isimli kız çocuğuna hediye vererek sevincine ortak oldu.
Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, toplumda yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren bu tür kampanları ve etkinlikleri önemsediklerini ifade etti.
Hediye alan çocukların gözlerinde gördüğü sevinç gözyaşları ve gülücükleri anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten Ahlatcı, “Çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız yatırımların, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle, AK Parti olarak çocuklarımıza ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim görmeleri ve yetişmelerini önemsiyoruz. Her şeyden önce çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için onların başarılı olmalarını sağlayacak, onları mutlu edecek her türlü çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Bir çocuğun sevindiğinde onun yüreğindeki, gözlerindeki pırıltıyı ve mutluluğu tarif etmek mümkün değil diyen Ahlatcı, “Dünya’ya bir çocuğun gözünden bakmak, yüzlerindeki mutluluğa, gözlerinde ışıltıya şahit olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Çocuklarımız bizim emanetlerimiz, geleceğimiz ve en değerli hazinemizdir. Onları korumak ve onlara iyi bir gelecek hazırlamak bizim öncelikli görevimizdir” şeklinde konuştu.
Böyle bir etkinlik için Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’ye teşekkür eden Ahlatcı, “Minik bir kızımızın yüzündeki mutluluğa şahit olmak bizleri ayrıca sevindirmiştir. Her çocuğun onda iz bırakacak bir anısı olmalıdır” dedi.

İl Başkanı Ahlatcı’dan yardım kampanyasına destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: “Esareti değil cesareti seçtik”
Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: “Esareti değil cesareti seçtik”
Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
Sağlık çalışanları için siperlik üreten okul müdürü korona virüsten hayatını kaybetti
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0
Kocaeli’de kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade:
Kocaeli’de kardeşi tarafından vurulan şahıstan şok ifade:

Çorum Namaz Vakitleri 28 Ekim Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
06:59
Öğle
12:29
İkindi
15:21
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Çorum Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Çarşamba

Eser Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
İskilip Anadolu Öğretmen Lisesi'nden vefa ziyareti
İskilip Anadolu Öğretmen Lisesi'nden vefa ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.