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İl Başkanı Karabıyık, ilçe ve birim başkanlarıyla telekonferans sistemiyle görüştü

BİLECİK HABERLERİ  | 28.05.2020 13:27 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe ve birim başkanlarıyla telekonferans sistemiyle görüştü.Dünyayı saran korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında AK Parti’de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe ve birim başkanlarıyla telekonferans sistemiyle görüştü.
Dünyayı saran korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında AK Parti’de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe başkanları ve birim başkanlarıyla telekonferans sistemiyle görüştü. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Karabıyık, "İlçe başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Mahalle teşkilatlarımızın durumları, kongre sürecimiz ve bayramdan sonraki çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İlçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza emekleri ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ardından birim başkanlarımız ile video konferans sistemiyle yürütme toplantımızı gerçekleştirdik. Ramazan ayı boyunca yaptığımız çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapmayı planladığımız çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantımızı hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Esin Eczanesi
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