İl dışındaki evladından, babaya ‘Vefa’lı sürpriz

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 70 yaşındaki Rasim Özdemir’e Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Karabük Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İzmir’de yaşayan oğlunun isteği üzerine ekipler Adatepe Mahallesi’nde yaşayan Rasim Özdemir’in 70’inci yaş gününde sürpriz gerçekleştirdi. Kapıda ekibi pastayla gören Özdemir, sevinç yaşarken, mumları üfleyerek görevlilere teşekkür etti.



