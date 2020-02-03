YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. İl genel meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı

İl genel meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 03.02.2020 15:22 | Son Güncelleme

Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı Meclis Başkanı Hasan Yıldırım Başkanlığında yapıldı.İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım toplantının açılış konuşmasında, İdlip’te rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.Avrupa Parlamentosu’nda Yunanlı milletvekilinin Türk Bayrağına yapılan saygısızlıkla ilgili de konuşan Başkan Yıldırım; “Şanlı Bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı ve denize nasıl döktüğümüzü en iyi ırkçı bu kafalar bilir.

Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı Meclis Başkanı Hasan Yıldırım Başkanlığında yapıldı.
İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım toplantının açılış konuşmasında, İdlip’te rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.
Avrupa Parlamentosu’nda Yunanlı milletvekilinin Türk Bayrağına yapılan saygısızlıkla ilgili de konuşan Başkan Yıldırım; “Şanlı Bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı ve denize nasıl döktüğümüzü en iyi ırkçı bu kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları haddelerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demelidir. Karabük İl Genel Meclisi’nden bu çağrıyı yapıyoruz” dedi.
Keltepe Kayak merkezinin Karabük’ün önemli bir değeri olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Yıldırım, “İl Özel İdaremizin de büyük katkıları olan ve kısa süre önce hizmete giren Keltepe Kayak merkezi vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi ve alaka görüyor. Keltepe Kayak merkezi Karabük’ümüzün önemli bir değeri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bazı eksikliklerimiz var; ama inşallah onları da tamamlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kış sezonu neticesinde Keltepe Kayak merkezine gitmek isteyen vatandaşlarımızın da sıkıntı yaşamaması için nöbetçi bir ekibimiz hazır bekletilmektedir. Özel İdaremize ait ekiplerimizin her mevsimde olduğu gibi kış sezonunda da 7/24 görevinin başında. Yaklaşık 10 gün önce ilimiz genelinde etkili olan kar yağışında ekiplerimiz hemen çalışmalara başladı ve kapalı olan 209 köy yolumuzu ulaşıma açtı. En son yağan karda da aynı şekilde ekiplerimiz hemen kapalı köy yollarına müdahale ederek yolları açtı. Özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı tüm Özel İdare personellerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yıldırım’ın konuşmasının ardından gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Karabük Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:53
Öğle
13:08
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

Karabük Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Levent Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük, Zonguldak ve Bartın’dan Elazığ’a 29 kişilik ekip sevk edildi

Karabük, Zonguldak ve Bartın’dan Elazığ’a 29 kişilik ekip sevk edildi

Vergili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi

Vergili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ile bir araya geldi

Özel MEDİKAR Hastanesi’nden Yeniceliler derneğine indirim

Özel MEDİKAR Hastanesi’nden Yeniceliler derneğine indirim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.